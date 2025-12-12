Haberler

TAYFUN'dan hedefe tam isabet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarının mühendislik ve milletin kararlılığının bir tescili olduğunu belirtti.

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sisteminin gerçekleştirdiği test atışı görüntülerini paylaştı.

Görgün, paylaşımında, TAYFUN füzesinin gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğin ufkunu genişleten, caydırıcılığı pekiştiren yeni bir eşiği daha aştığını ifade ederek, "Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı; yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir özgüven hattıdır. Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title