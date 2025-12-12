TAYFUN'dan hedefe tam isabet

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füze ve silah sisteminin gerçekleştirdiği test atışı görüntülerini paylaştı.

Görgün, paylaşımında, TAYFUN füzesinin gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğin ufkunu genişleten, caydırıcılığı pekiştiren yeni bir eşiği daha aştığını ifade ederek, "Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor; caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Bu başarı; yalnızca bir füzenin hedefini vurması değil, mühendisliğimizin emeği, gençlerimizin zekası ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla örülen uzun bir yolculuğun gururla tescillenmesidir. Her yükseliş, bu aziz vatanın semalarına çizilmiş bir özgüven hattıdır. Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA