Haberler

Matkaptan kıyma makinesi yapan Rizeli, köylünün hizmetine sundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Yusuf Kus, matkaba bağladığı özel mekanizma ile kıyma çekerek bayramda köylüsünün işini kolaylaştırdı.

Rize'de bir vatandaş matkaptan yola çıkarak geliştirdiği kıyma makinesi ile köylüsünün yardımına koştu.

Kıvrak zekası ile tanınan Rizeliler, buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşayan Yusuf Kus, Kurban Bayramı'nda geliştirdiği pratik yöntemle dikkat çekiyor. Evde kurduğu özel mekanizmaya matkabı bağlayan Kus, bayram boyunca vatandaşların etlerini kıyma haline getiriyor. Tamamen kendi imkanlarıyla hazırladığı sistem sayesinde kısa sürede çok miktarda kıyma çekebilen Yusuf Kus, özellikle bayram dönemlerinde mahalle sakinlerinin işini kolaylaştırıyor. Kurban kesimlerinin ardından sıraya giren vatandaşlar, etlerini pratik şekilde kıyma yaptırabiliyor.

Kurdukları mekanizmayı anlatan Yusuf Kus, "Bayram nedeniyle kasaplar kapalıydı. Ben matkaptan bunu ürettim. Matkaba bir aparat koydum, ucuna da bir demir ve kapak yerleştirdim. Matkabı çalıştırdığım zaman eti kıymaya başlıyor" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi

Yüreklerin ağza geldiği anlar!

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun

Bakan Gürlek: İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz