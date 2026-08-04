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Rizeli Kuzenlerden Pratik Zeka: Çayları Motosikletle Taşıdılar

Rizeli Kuzenlerden Pratik Zeka: Çayları Motosikletle Taşıdılar
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay toplayan 4 kuzen, kamyonetin giremediği araziden yüzlerce kiloluk çay yükünü, el arabasını motosikletin arkasına bağlayarak taşıdı. Pratik çözümleriyle dikkat çeken gençler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Rize'de kamyonetin girmediği araziden çay taşımak zorunda olan 4 kuzen, pratik zekalarını konuşturarak yüzlerce kiloluk çay dolu bezleri arazi tipi motosikletle taşıdılar.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay toplayan 4 kuzen Enes Cin, Abdurrahman Özyanık, Mustafa Özyanık ve Hanife Demirata ilk sürgün çaylarını arazilerinden sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Kamyonetin giremediği arazi için çözüm arayan 4 kuzen buldukları yöntemle kendilerine hayran bıraktılar. Çay taşıma işlemlerinde kullanılan el arabasını ip ile motorun arkasına bağladılar ve üzerini çay dolu bezlerle doldular. Motorla çayları taşımaya başlayan gençler amaçlarına ulaştı ve bu anları telefon kameraları ile anbean kaydetti. Ortaya Rizelilerin pratik zekasını ortaya koyan renkli görüntüler çıkmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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