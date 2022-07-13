Rize'nin sempatik hırsızı... Gagasıyla kaldırabildiği herşeyi çalıyor Rize'nin sempatik hırsızı... Gagasıyla kaldırabildiği herşeyi çalıyor Rize'de yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline geldi. Rize'nin sempatik hırsızı... Gagasıyla kaldırabildiği herşeyi çalıyor RİZE - Rize'de yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline geldi. Rize'nin İkizdere ilçesinde yaklaşık 3 ay önce göçmen olarak geldiği düşünülen karga sokakta, bakkalda, kahvehanelerde gagasıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor. İlçede kahvehanelerin dışında oturan vatandaşlar karganın yaptığı hırsızlığı gülerek seyrediyor. İlçenin sevilen hırsızı masaların üzerinde bulduğu anahtarlık, kalem gibi küçük malzemeleri gagasıyla alarak götürüyor. İlçede vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen karga sık sık vatandaşların evine uğrayarak masanın üzerinde bulduğu meyveleri yiyor. İlçedeki vatandaşların karganın hırsızlıklarını gülerek izliyor. İhlas Haber Ajansı / İsmet Kösoğlu - Yerel Yerel Haberler

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