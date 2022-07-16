Rize'deki 2 Mart Rize'nin Kurtuluşu Şehitliği'nde Bulunan Mezarların Üzerine Moloz Döküldü

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'deki 2 Mart Rize'nin Kurtuluşu Şehitliği'nde bulunan mezarların üzerine, bölgede yol çalışması yapan şirket tarafından toprak ve moloz döküldüğü iddia edildi. Şehitliğin gönüllü olarak temizliğini yapan Sinan İsmailoğlu, "Burada daha önce şehitlik vardı. Hatta her perşembe günü temizlemeye gelirdim. Şehitlik olduğuna dair elimde resimler de var. Geçen ay temizliğe geldiğimde üzeri moloz ve topraklarla kapatılarak şehitliğin yok edildiğini gördüm, şok oldum. Yol yapımını üslenen şirket yetkilileri ile görüştüm, yol çalışması bitince yeniden yapacaklarını söylediler, ancak bugüne kadar yapmadılar" dedi.

Rize'nin İslampaşa mahallesinde bulunan ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Mart Rize'nin Kurtuluşu Şehitliği'ndeki mezarların üzerine moloz döküldü. Şehitliğin çevresinde bulunan Türk bayrakları da kaldırıldı.

"MOLOZ VE TOPRAKLA KAPATILARAK ŞEHİTLİĞİN YOK EDİLDİĞİNİ GÖRDÜM, ŞOK OLDUM"

Şehitliğin gönüllü olarak temizliğini yapan Sinan İsmailoğlu, mezarların üzerine moloz ve toprağın, şehitliğinden üst kısmından geçen ve sel nedeniyle çöken yolu yapan şirket tarafından döküldüğünü öne sürdü. İsmailoğlu, şunları söyledi:

"Burada daha önce şehitlik vardı. Hatta her perşembe günü temizlemeye gelirdim. Şehitlik olduğuna dair elimde resimler de var. Geçen ay temizliğe geldiğimde de şehitliğin üzerinin moloz ve toprakla kapatılarak şehitliğin yok edildiğini gördüm, şok oldum. Yol yapımını üslenen şirket yetkilileri ile görüştüm, yol çalışması bitince yeniden yapacaklarını söylediler, ancak bugüne kadar yapmadılar."

"ŞEHİTLİK OLDUĞUNU DAHİ BİLMİYORUM. AMA BİR BAYRAK GÖRÜRDÜM"

Şehit Aileleri Derneği Rize Şubesi Başkanı Kemal Aksu ise "Konu hakkında hiçbir bilgim yok. Orada şehitlik olduğunu dahi bilmiyorum. Ama bir bayrak görürdüm. Bazen, devlet kayıtlarında şehit olarak kaydı olmayanlara bile şehitlik görünümü verilebiliyor. Örneğin Salarha beldemizde de böyle bir yer mevcuttur. Bu bahsettiğiniz şehitlik mi, değil mi bilmiyorum. Konu hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

"BURADA MEZARLIK VAR, ANCAK ŞEHİT MEZARLIĞI OLDUĞU KONUSUNDA KESİN BİR KANIT YOK"

Rize Valiliği görevlisi Melahat Furtuna da konuya ilişkin, "Burada mezarlık var, ancak şehit mezarlığı olduğu konusunda kesin bir kanıt yok. Ancak olabilir de. Henüz bu durum netleşmiş değil" diye konuştu.

ANKA / Yerel