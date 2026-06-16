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Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

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Rize'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'de polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucu harekete geçen ekipler, belirledikleri uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takiple izledi.

Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 31,83 gram skunk, 19,57 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 5,67 gram bonzai, 0,80 gram kubar esrar, 21 kök hint keneviri, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirmede kullanılan özel düzenek ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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