Rize'de sıcaktan bunalan genç yağmur altında duş aldı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde sıcaktan bunalan genç, yağmur altında duş aldı.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kalkandere ilçesinde de sıcaktan bunalan bir genç sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Genç şampuanla yağmurun altında kafasını yıkarken renkli görüntüler oluştu. O anları ise arkadaşları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - RİZE