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Rize'de sıcaktan bunalan genç yağmur altında duş aldı

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Rize'nin Kalkandere ilçesinde sıcaktan bunalan bir genç, yağan yağmurun altında duş alarak serinledi. Arkadaşları da bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde sıcaktan bunalan genç, yağmur altında duş aldı.

Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Kalkandere ilçesinde de sıcaktan bunalan bir genç sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Genç şampuanla yağmurun altında kafasını yıkarken renkli görüntüler oluştu. O anları ise arkadaşları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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