Rize'de Sel ve Kar Nedeniyle Yaylalara Yardım Ulaştırılıyor

Rize'de Sel ve Kar Nedeniyle Yaylalara Yardım Ulaştırılıyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan sel ve kar felaketi sonrası, askeri helikopterlerle yaylalara erzak ve hayvan yemi gönderiliyor. 50 cm'ye kadar kar yağan bölgede, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırılmakta.

Rize'de hafta sonu yaşanan sel, heyelan ve kar nedeniyle yolları kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı yaylalara askeri helikopterlerle erzak ve hayvan yemi taşınmaya devam ediliyor.

Hafta sonu 50 cm üzerinde karın yağdığı Avasor, Apivana, Samistol, Kavran, Palakçur, Yukarı-Çaymakçur, Aşağı-Çaymakçur, Huser ve Kaçkar yaylalarındaki vatandaşlara helikopterle erzak ve hayvanlar için yem ulaştırıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky helikopter ile gerçekleştirilen sevkiyatla bölgedeki ihtiyaçlar karşılandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
