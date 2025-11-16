Haberler

Rize'de Renkli Bebek Emekleme Yarışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de düzenlenen bebek emekleme yarışmasında aileler, miniklerden daha fazla çaba sarf ederek eğlenceli anlara imza attı. Yarışta bebeklerin parkurda ilerlemesi için aileleri çeşitli yöntemlerle onları motive etti.

Rize'de düzenlenen bebek emekleme yarışmasında miniklerden çok aileleri efor sarf edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde ilginç bir organizasyona imza atıldı. Düzenlenen 'bebek emekleme yarışması' bebeklerden ziyade ailelerin yarışına sahne oldu.

Kurulan parkurda yarışan minikleri ailelerinden bir kişi parkurun başında bırakırken diğeri ise parkurun sonunda çeşitli yöntemlerle çağırdı. Miniklerin sevdiği oyuncaklar, sevdiği eşyalar ve sevdiği kişilerle parkurun sonuna gelmesi beklenirken bazıları yarışın tadını çıkardı bazıları ise kalabalık ve alkışların etkisiyle kendisini ağlamaktan geriye koyamadı. Asel isimli minik yarışmacı ise tam bitiş çizgisine kadar geldi ancak arkadaşlarının geride kaldığını görünce çizgiden geriye döndü. O anlar ise herkesi güldürdü.

Gerçekleşen organizasyonun sorumlusu Servet Yıldırım, miniklerin yarışlarının ailelerinde de büyük bir heyecan oluşturduğunu ifade ederek, "Bu yıl bebek emekleme yarışmasının 2'ncisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımızda çok aşırı talep görmüştü. Çok eğlenceli geçmişti. Bu yıl da aynı şekilde eğlenceli geçiyor. Bebeklerden daha çok anne babalar yarışın içerisinde. Onlar daha çok çocuğunu bitiş çizgisine yetiştirmenin peşindeler" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.