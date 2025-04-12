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Rize'de Minibüsçülerden Polislere Sürpriz Kutlama

Rize'de Minibüsçülerden Polislere Sürpriz Kutlama
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Rize'nin Çayeli ilçesinde minibüsçüler, polislere kargaşa ihbarı yaparak onları sürpriz bir kutlama için çağırdı. Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan kutlamada çiçekler verildi ve pasta kesildi.

Rize'de minibüsçüler kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polislere pastalı sürpriz yaparak, Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde polislere sürpriz yapmak isteyen minibüsçüler tarafından ilginç bir olay yaşandı. Çayeli-Rize arası çalışına Çayeli Minibüsçüler, Motorlu Taşıma ve İşletme Kooperatifi mensupları 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak 'Trafikte kavga' çıktığını söyleyerek trafik polisi ve asayiş ekibi istedi. Kavgaya müdahale etmek isteyen ekipler beraberindeki sağlık ekipleriyle birlikte ihbarın yapıldığı kooperatifin önüne geldi. Tartışan vatandaşları gören polisler hızlıca olaya müdahale etmeye çalışırken minibüsçüler tarafından konfetiler patlatılarak meşaleler yakıldı. Ne olduğunu anmayan polislere sürpriz yapan Minibüsçüler Emniyet Teşkilatının 180. Yıl Dönümünü kutladı. Gelen polislere kooperatif başkanı tarafından çiçek hediye edilirken ekipler kooperatif başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Çiçek takdiminin ardından üzerinde 'Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümü kutlu olsun' yazılı pasta kesti. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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