Haberler

Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen, 3 yıl sonra okuluna kavuştu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen, 3 yıl sonra okuluna kavuştu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de 5,5 yıldır lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Egemen Berk, hastalığı yenerek 3 yıl süren evde eğitimin ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. Babası Sinan Berk, oğlunun iyileşip okul ortamına girmesinin tarifsiz mutluluk olduğunu söyledi.

Rize'de lösemi hastalığını yenen 9 yaşındaki Egemen Berk, 3 yıl süren evde eğitimin ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuştu.

Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki 29 Ekim İlkokulu öğrencisi Egemen Berk, 5,5 yıldır lösemi tedavisi görüyordu. Tedavi sürecinde 3 yıl boyunca eğitimine evde devam etmek zorunda kalan Egemen, hastalığı yenerek okul hayatına başladı. Rize Sahili'nde 4 Haziran'da lösemiyi yenmesi dolayısıyla adına balon ve uçurtma şenliği düzenlenen Egemen Berk, artık arkadaşlarıyla birlikte sınıfta eğitim görüyor.

Oğlunun iyileşip okul ortamına girmesinin tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirten Egemen'in babası Sinan Berk, "Yaklaşık çok uzun zamanda yani 41 ay boyunca hem hastanede mücadele verirken aynı zamanda da sağ olsun kıymetli öğretmenlerimizin sayesinde evde eğitimimize de devam ettik. Bu yıl da nasip oldu, şükürler olsun ki oğlumuz iyileşti ve bu yıl arkadaşlarıyla okul ortamına kavuştu. Yani yaramazlıklarını da anlatıyor, derslerini de anlatıyor" dedi.

Öğrencisinin okula başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren sınıf öğretmeni Selçuk Erdoğan ise "Egemen, 1. sınıftan beri bizim listemizdeydi ama hastalığı sebebiyle okula gelemiyordu. Hatta arkadaşları isim listesinde ismini gördüğü zaman, 'Egemen kim?' diye soruyorlardı. Çok şükür ki sağlığına kavuştu, okula başladı. Okulda olması, arkadaşlarıyla oynaması, teneffüslerde koşturması bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar 20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı

20 gün önce felaketi haber vermiş! Hepsi maalesef bir bir çıktı
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti
Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı

Aile boyu facia: Eşini ve kızını öldürüp kendi canına da kıydı