Rize'de Ferdi Tayfur Anma Etkinliği: Ücretsiz Çay Dağıtıldı

Rize'de Ferdi Tayfur hayranı bir muhtar çay ocağında Ferdi Tayfur müzikleri eşliğinde ücretsiz Rize çayı dağıttırdı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından kendisini yad etmek isteyen Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yavuzköy Köyü Muhtarı İdris Kambur, ilçe merkezindeki bir çay ocağında büyük ustanın müzikleri eşliğinde Rize çayı dağıttırdı.

Ferdi Tayfur sevdalısı olduklarını ve bu etkinliği belli bir aralıkla tekrarlayacaklarını da kaydeden İdris Kambur, "Ferdi Tayfur'u anlamak için yaşamak lazım. Biz de Rize'nin Pazar ilçesinde 'Çayla Ferdi Tayfur'u anma etkinliği' düzenledik, kendisini yad ettik. Biz Ferdi Tayfur'un hastasıyız. Daha kapsamlı yapacaktık ama Bolu'da yaşanan bir facia var. Çok fazla sayıda cenazelerimiz var. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bugün Ferdi Tayfur'un anısına çay içmek için toplandık. İlk kayıt yapılan plaklardan bir tanesini getirdik. Dinliyoruz" dedi. - RİZE