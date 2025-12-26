Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Rize'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.K. yakalandı. M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Rize merkezde "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 hapis cezası bulunan M.K. (48) yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel