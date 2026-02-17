Gazetecilere Hapis İstemi: Rize'de Skandal Dava

(RİZE) – Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin makam odasını yenilemesi ve kendisine özel tuvalet yaptırmasına ilişkin haberi kamuoyuna duyuran ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı ile gazeteci Şenol Öksüz'ün "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 3'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada gazeteciler savunmalarını yaptı. Mahkeme davayı 4 Haziran 2026'ya erteledi. Duruşmayı, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, Zafer Partisi İl Başkanı Hüseyin Karaman, İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Feyiz, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü İlyas Gür, EMEP İl Yönetim Kurulu üyeleri, İnsan Hakları Derneği Rize temsilcileri ile bir grup yurttaş da takip etti.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Deniz, "Dava dosyasını inceledik. İnsanlar görevlerini yapmayacak mı? Kamuda yapılmış gereksiz harcamaların haberlerini gazeteciler yapmayacaklarsa, ne görev yapacaklar? Ortada şahsın hem kendisinin hem de avukatının itiraf etmiş olduğu, sadece rakam olarak itiraz ettikleri bir durum var. Yani olay gerçek. Bunlar yazılmayacaksa, gazetecilerin görev yapmalarının ne mantığı var? Basın görevini yapmayacaksa, her şeyi yasaklansınlar, olayı tamamen kapatsınlar. Biz basın özgürlüğü konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Karaman da, "Duruşma Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor. Basın işini yaptığı için yargı karşısına çıkarılıyor, yargı sopasıyla hizaya getirilmek isteniyor. Yanlış uygulamalardan dönülmesi lazım. Her kim kamu malının bir kuruşunu menfaati, konforu için harcıyorsa o da hesabını yargıya vermek zorundadır" diye konuştu.

Gazeteci Gençağa Karafazlı ise şunları söyledi:

"Rize İl Milli Eğitim Müdürünün makamında yaptığı özel tuvaletle ilgili haber yapmıştık. Bu haberle ilgili yargılanıyoruz. Bizlere açıkça 'siz bu tür haberler yapmayın' diyorlar. Milli Eğitim Müdürü'nün makam odasına özel bir tuvalet, oturma grupları ve çay ocakları duyumunu aldık ve haberleştirdik. Bu haberle ilgili müdürün bize yaptığı açıklamaların bir kısmını kendisine dinlettiğimiz için 'özel yaşamın gizliliğini ihlalden' bize dava açtı. Usule uygun bir süreç işletilmedi. Emniyete ifadeye çağrılıyoruz, gittiğimizde telefonlarımıza el konulup, mevcutlu olarak savcılığa çıkarıldık. Mahkeme kararı olmadan gözaltına alındık. Bu davanın hukuka uygun olmadığını söyledik. Halkın haber alma hakkını koruduğumuzu ve bunu korumaya devam edeceğimizi söyledik."

Kaynak: ANKA