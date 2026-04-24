Rize'de 13 yaşındaki öğrenciden cuma hutbesi

Pazar ilçesindeki Hatuniye Camii'nde bu hafta cuma hutbesini 13 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisi Fatih Karayiğit okudu. Hutbe için minbere çıkan çocuğu gören cemaat ise şaşkınlık yaşadı. Hutbeyi başarılı şekilde okuyan Fatih, cemaatin takdirini topladı. Fatih Karayiğit'in hutbe okuduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı