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Reyhanlı Bombalı Saldırısının Failleriyle İlgili Umutlar Yeniden Yeşerdi

Reyhanlı Bombalı Saldırısının Failleriyle İlgili Umutlar Yeniden Yeşerdi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan terörist Muhammed Dip Koralı'nın yakalanmasının ardından, saldırıda kız kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan inançlarını hiçbir...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan terörist Muhammed Dip Koralı'nın yakalanmasının ardından, saldırıda kız kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini belirterek, suçluların cezasını çekeceklerini söyledi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırının faillerinden olan terörist Muhammed Dip Koralı, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordineli çalışmasıyla yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Koralı'nın uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda kızı Fatma Erboz'u ve kız kardeşi Nadire Kuvvet'i kaybeden Kübra Erboz, suçluların yakalanmasını umut ederek 13 yıldır beklediklerini söyleyerek yüreklerine su serpildiğini söyledi.

"Biz suçluların yakalanmasını umut ederek 13 yıldır bekliyoruz ve suçluların yakalanması kalbimize su serpiyor"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her zaman güvendiklerini söyleyen Kübra Erboz, "Ben şehit Fatmanur Erboz'un annesi ile Nadire Kuvvet'in de kız kardeşiyim. Yakalanan suçlu için çok sevinçliyiz. Türk adaletine her zaman güvendik. Bu yüzden direncimizi sağlayabildik. Bir an önce diğerlerinin de yakalanmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz ve suçlular er geç cezasını çekecektir. Hiçbir zaman hiç kimsenin kanı yerde kalmamıştır ve bizim şehitlerimizin de kanı kalmayacaktır. Devletimize her zaman güveniyoruz ve inancımız fazladır. Katil Esad'ın ülkesini terk edip kaçıp gitmesiyle bu suçluların saklanacak yerleri kalmamıştır. Bu nedenle suçlular daha kolay yakalanmaktadır. Suçluların yakalanması kalbimize su serpiyor. Biz bunları umut ederek 13 yıldır bekliyoruz. Bunun umuduyla yaşıyoruz yoksa bu acıyla yaşayamazdık ve dayanamazdık. Devletimizin gücüne ve büyüklüğüne her zaman güvendik. Şükür adalet er ya da geç yerini buluyor" dedi.

Reyhanlı saldırısının faillerinden birinin daha yakalanmasına çok sevindiğini söyleyen Fatma Erboz'un anneannesi ve Nadire Kuvvet'in annesi Döne Kuvvet ise, "Cumartesi günü patlama oldu. Hiç haberimiz olmadı. Benim kızım saat 2'de eve geldi ve namazını kıldı. Yeğenini de alıp dükkana doğru gittiler. Bir fışırtıdan sonra yer gök bir oldu. Kimse aşağıda kalmadı ve hepsi yukarıya uçuyor. Toz dumandan dolayı damlar, arabalar ve insanlar hiç görülmüyor. Bunların yakalanmasına çok sevindik ve çok da mutlu olduk. Darısı o birine inşallah. Hükümetimize Allah zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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