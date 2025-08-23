Reyhan Şerbeti Yaz Aylarının Şifa Kaynağı

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Osmanlı saray mutfağının en sağlıklı miraslarından biri olan reyhan şerbetinin yaz aylarında hem serinletici hem de şifa kaynağı bir içecek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlban, sıcak havalarda popülerliği artan reyhan şerbetinin sindirim sistemine iyi geldiğini ve ödem atmaya yardımcı olduğunu belirtti. Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan şerbetin günümüzde Türkiye genelinde yeniden ilgi görmeye başladığını vurguladı.

"Reyhan şerbeti, hem sindirim sistemine hem de ödem atmaya inanılmaz faydalı olan bir içecek" diyen İlban, reyhan yapraklarından elde edilen şerbetin evlerde kolayca hazırlanabileceğini ifade etti. Geleneksel olarak daha çok doğu illerinde yaygın tüketilen şerbetin, son yıllarda ülke genelinde rağbet gördüğünü kaydetti.

Prof. Dr. İlban, reyhan şerbetinin temel malzemesinin reyhan bitkisi olduğunu ancak lezzetini artırmak için toz şeker, kakule, karanfil, taze limon veya limon tozu, yıldız anason ve tarçının da kullanıldığını belirtti. İlban, bu malzemelerin miktarının hazırlanacak şerbetin litresine göre ayarlanabileceğini sözlerine ekledi. Reyhan şerbeti ayrıca Burhaniye Uygulama Otel'inde de ziyaretçilere ikram ediliyor. - BALIKESİR