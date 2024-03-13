Ressam Ömer Ünsal'ın 'At, Primitif ve Deprem' Temalı Sergisi

Ressam Ömer Ünsal, tuval ve deri üzerine yağlı boya ve karışık teknikler kullanarak yaptığı eserlerinden oluşan "At, Primitif ve Deprem" temalı resim sergisini, 15 Mart 2024'te SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerini yaşadığını belirten Ömer Ünsal, sergide doğadaki değişim ve dönüşümü yansıtan eserlerine yer vereceğini söyledi. Kafkas asıllı olduğunu anlatan Ünsal, "Rus savaşlarında Kafkas ırkı atlar vardı. Birçok at ırkı yok oldu sadece Şağdi cinsi ırk kaldı. Bu atın anısına eserlerimde atları çalıştım. Atlar savaşta, barışta insanla birlikte yol almıştır. Bu nedenle kültürel yolculuk gibi düşündüm ve eserlerimde atlara da önem verdim" dedi.

Daha önce atlar ve pirimitif (Desenler- motifler) konularını eserlerine yansıttığına vurgu yapan Ünsal, "Şimdi bizleri derinden yaralayan depremlerin yaşattıklarını tuvalime yansıttım. Gaziantepli sanatseverleri sergi açılışına davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Ömer Ünsal'ın 20 eserinin yer alacağı "At, Primitif ve Deprem" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 15 Mart 2024 Cuma günü saat 17.30'da açılacak.

Ömer Ünsal, Kahramanmaraş Göksun'da 1976 yılında doğdu. 19 Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde Kuzey Kafkas Halk Dansları derslerine yarı zamanlı öğretmen olarak girdi. Avrupa Birliği Projesi kapsamında 2004-2005 yılında Akdeniz Bölgesi Kafkas Halk Dansları ekibinin müziklerini Garmonla (Garmon: Kafkaslara özgü bir akordeon türü) icra etti. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışmaktadır. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Amasya'da 6 kişisel sergi açan Ünsal, Adana, Kahramanmaraş, Halep, Gaziantep, Amasya ve Samsun'da 7 karma sergiye katıldı.

Yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri alan Ünsal'ın eserleri, üç yarışmada sergilenmeye değer görüldü. - GAZİANTEP