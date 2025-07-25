Reşadiye Camii'nde şehitler için program düzenlendi

Eskişehir Reşadiye Camii'nde, Seyitgazi İlçesi'ndeki yangında şehit olanlar için program düzenlendi. Program cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hatim Duası'nın ardından devam eden programda, cuma namazı sonrası Yağmur Duası da yapıldı. Programa vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel