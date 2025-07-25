Reşadiye Camii'nde şehitler için program düzenlendi
Eskişehir Reşadiye Camii'nde, Seyitgazi İlçesi'ndeki yangında şehit olanlar için program düzenlendi.
Eskişehir Reşadiye Camii'nde, Seyitgazi İlçesi'ndeki yangında şehit olanlar için program düzenlendi. Program cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hatim Duası'nın ardından devam eden programda, cuma namazı sonrası Yağmur Duası da yapıldı. Programa vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel