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Rektör Uslu: "Emanete sahip çıkan yeni nesiller yetiştirme gayretindeyiz"

Rektör Uslu:
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ; cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Türk Milleti, takvimler 29 Ekim 1923'ü gösterdiğinde cumhuriyetimizin banisi ve Milli Mücadele'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kazandığı Kurtuluş Savaşı Zaferi'ni cumhuriyet ile taçlandırmıştı. Dolayısıyla milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ve bugün kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla karşıladığımız cumhuriyet, sonsuza kadar koruyarak var edeceğimiz önemli bir miras ve emanettir. Aziz milletimizin her daim yolunu aydınlatan cumhuriyetimizi yaşatmak ve yükseltmek görevi ise Büyük Atatürk tarafından en başta yeni nesillere verilmiştir."

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu Cumhuriyet'in değerlerine sonuna kadar bağlı olan bilim ve eğitim öğretim kurumu olarak bu emanete sahip çıkan yeni nesiller yetiştirme gayretinde olduklarını ifade ettiği açıklamasında emaneti daha da ileri taşıma yolundaki çalışmaların her zamanki azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Rektör Uslu; "Cumhuriyet'in aydınlık yolunu bize açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca canlarını hiçe sayan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi tazimle anıyor; cumhuriyetimizin 101'inci yılını ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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