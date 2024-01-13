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Rektör Ünal: "İnsanlığın tek umudu Mehmetçik"

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 askerin şehit olmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, insanlığın tek umudunun Mehmetçik olduğunu belirtti. Rektör Ünal, Mehmetçiklerin şehitlik üzerine hayal kurarak, ağa babalarının da karizmasını çizdiğini ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 9 Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "İnsanlığın tek umudu kaldı: Mehmetçik. Zira şehitlik üzerine hayal kuran Mehmetçik, sadece sizin değil, ağa babalarınızın da karizmasını çizdi" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rektör Ünal şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyet, demokrasi, insan hakları vb. maskelerle gün yüzüne çıkan, dolayısıyla insan sanılan ve beklenti oluşan mahluklardan insanlık kurtulmadıkça, dünya üzerindeki hiçbir varlık huzur bulamayacak ve kendisini güvende hissetmeyecektir. İnsanlığın tek umudu kaldı: Mehmetçik. Her türlü kullanıma açık soytarıların bütün beklentileri, efendilerinin aferinidir. Ancak ona erişemeden kahramanların eliyle tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklar. Zira şehitlik üzerine hayal kuran Mehmetçik, sadece sizin değil, ağa babalarınızın da karizmasını çizdi. Şehit olan kahraman kardeşlerim! diri ve melekler ordusu içinde, iyilerin yanında olduğunuzu biliyoruz, buna inanıyoruz. Sizleri doğuran analardan, yiğit erler olarak yetiştiren babalardan Rabb'im razı olsun. Sizleri Habibinin komşusu eylesin. Yüreğimizdesiniz ve gururumuzsunuz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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