Rektör Kaçar'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, "İlimiz başta olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde kamuoyunu aydınlatmak amacıyla görevini ifa eden; büyük bir özveriyle haber alma hakkımızı temin eden tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi. - MUĞLA