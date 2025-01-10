Rektör Kaçar'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerini kutladı.
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Kaçar, "İlimiz başta olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde kamuoyunu aydınlatmak amacıyla görevini ifa eden; büyük bir özveriyle haber alma hakkımızı temin eden tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel