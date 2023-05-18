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Rektör Beydemir'den KSBÜ'ye hayırlı olsun ziyareti

Rektör Beydemir'den KSBÜ'ye hayırlı olsun ziyareti

Yerel Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin bir araya geldi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kurumlar arasındaki ilişkiler konuşularak bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektör Beydemir, Rektör Tekin'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek kendisine takdim edilen hediyeyi kabul etti.

Rektör Beydemir'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ederken, KSBÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura ve Genel Sekreter Kutlu Önal'da ziyarette yerini aldı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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