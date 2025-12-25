Haberler

Ordu'da Regaip Kandili idrak edildi

Ordu'da Regaip Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da Regaip Kandili, camilerde düzenlenen programlarla kutlandı. Vatandaşlar akşam namazı sonrası bir araya gelerek Kur'an tilaveti dinledi, vaazlar aldı ve dualar edildi.

Regaip Kandili, Ordu'da camilerde vatandaşların katılımıyla idrak edildi.

Akşam namazı sonrası il genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii'nde düzenlenen programda, yaşları 10-11 arasındaki 5çocuk hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında ise Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz verildi, tüm Müslümanlar için dualar edildi.

Yatsı namazının ardından ise kandil duası yapılırken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok