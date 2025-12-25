Ordu'da Regaip Kandili idrak edildi

Regaip Kandili, Ordu'da camilerde vatandaşların katılımıyla idrak edildi.

Akşam namazı sonrası il genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii'nde düzenlenen programda, yaşları 10-11 arasındaki 5çocuk hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında ise Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz verildi, tüm Müslümanlar için dualar edildi.

Yatsı namazının ardından ise kandil duası yapılırken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - ORDU