Ordu'da Regaip Kandili idrak edildi
Ordu'da Regaip Kandili, camilerde düzenlenen programlarla kutlandı. Vatandaşlar akşam namazı sonrası bir araya gelerek Kur'an tilaveti dinledi, vaazlar aldı ve dualar edildi.
Regaip Kandili, Ordu'da camilerde vatandaşların katılımıyla idrak edildi.
Akşam namazı sonrası il genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii'nde düzenlenen programda, yaşları 10-11 arasındaki 5çocuk hafız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında ise Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz verildi, tüm Müslümanlar için dualar edildi.
Yatsı namazının ardından ise kandil duası yapılırken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - ORDU