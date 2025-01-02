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Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Yoğun İlgi

Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Yoğun İlgi
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Regaip Kandili akşamında vatandaşlar yoğun bir şekilde Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Yatsı namazı sonrası cami çevresinde dua eden halk, lokum ve kandil simidi dağıttı.

İstanbul Eyüpsultan'da Regaip Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Akşam ve yatsı namazı sonrası vatandaşlar Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti.

İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camiye gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua ederken bazı vatandaşlar ise lokum ve kandil simidi dağıttı. Yatsı namazında Eyüpsultan Camii'nde kalabalık oluşurken cemaat cami dışına taştı.

Eyüp Sultan Camii önünde lokum dağıtan Cemile Öztaş, "Tüm Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Burası özellikle Perşembe günleri, Cuma akşamları geldiğimiz bir yer. Kandillerde de çok ziyaret ederiz. Biz de hayır kapısından faydalanmak istedik. Eyüpsultan Türbesi'ni ziyaret ettik. Dualarımızı da ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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