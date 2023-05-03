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Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Yerel Haberler

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Canpolat başkanlığında Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Canpolat başkanlığında Refahiye Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Refahiye Kaymakamlığı konferans salonunda, köy muhtarlarının katılımı ile 2023 Yılı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında, muhtarlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Akabinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı muhtar üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Karayaprak köyü Muhtarı Barış Polat ve Çukuryazı köyü Muhtarı Dursun Kaya Özkarakaşoğlu seçildi.

Kaymakam Canpolat yapılan seçimin hem üyelere hem de birliğe hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Erzincan Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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