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Refahiye'de 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Refahiye'de 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde şehitler rahmetle, gaziler minnetle anıldı. Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde demokrasiye sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Refahiye Kaymakamlığınca düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dualar edildi. Çeşitli anma etkinliklerinin de yer aldığı programda, 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı.

Kaymakam Taşkıran, programda yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Programda, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığının bir kez daha vurgulandığı ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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