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Ramazan Bayramı'nda Kızılin Kanyonlarına 3 Bin Ziyaretçi

Ramazan Bayramı'nda Kızılin Kanyonlarına 3 Bin Ziyaretçi
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin kanyonları, Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. 3 bin kişi kanyonları ziyaret ederken, piknik yapıp tekne turuna katıldı. Yetkililer, gelen misafirlere teşekkür etti ve kanyonlar için yeni çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızılin kanyonlarını Ramazan Bayramı'nda 3 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Besni ilçesi sınırlarında bulunan Besni Kızılin kanyonlarına ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Kanyonlarda hem piknik yapan hem tekne turuna katılan vatandaşlar, çok katlı mağaraları da görme imkanı buldu.

Bayramdan dolayı 3 bin kişinin kanyonları gezdiğini söyleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Üç günlük Ramazan Bayramı boyunca hava muhalefetine rağmen 3 bin kişinin ziyaret ettiği iskelemizde tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha güzel bir Kızılin Merinos İskelesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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