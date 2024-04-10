Ramazan Bayramı'nda Büyükçekmece ve Avcılar arasında kilometrelerce trafik oluştu

Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Büyükçekmece ve Avcılar arasında E-5 üzerinde çift yönlü kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü. Böylece E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece-Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1'inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL