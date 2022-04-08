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Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler doldu taştı.

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler doldu taştı. Cuma namazı yine maskeler takılarak kılındı.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında, kentteki camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere akın eden Afyonkarahisarlılar namaz saatinden önce camileri doldurdu. Camiler kısa sürede dolunca meydanlarda, avlularda seccade üzerinde yan yana saf tutularak namazlar kılındı. Sosyal mesafe kurallarının kalktığı camilerde Ramazan'ın ilk Cuma namazında da maskeler takılarak cemaat saf tuttu.

Ramazan ve doğruluğun önemine değinilen Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

"Doğruluğu kuşanmak ve hayatımıza hakim kılmak için Ramazan-ı şerifi bir fırsat bilelim. Unutmayalım ki, doğruluğu kaybetmek bizzat iyiliği kaybetmektir. Dünyalık fayda sağlayacağı düşünülen yalanlar ve haksızlıklar mutlaka kötülüğe götürür. Her işimizde ve her sözümüzde dosdoğru olmak ise iyiliğe, iyilik de cennete götürür" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı

Ramazan ayının ilik Cuma namazında camiler doldu taştı

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Namaz, Yerel, Haberler

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