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Ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu çerçevede kasap, pastane ve fırınlar başta olmak üzere ilçedeki tüm gıda firmaları kontrol edildi.

Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, tüm gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi. Firmalara kurallara uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor

Ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çerkezköy, Tekirdağ, Hisarcık, Tarım, Yerel, Haberler

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