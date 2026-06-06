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Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un bir davette söylediği fıkra nedeniyle 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Koç Holding özür mesajı yayımlarken, Adalet Bakanı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dile getirdiği fıkra nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında resen soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir davette dile getirdiği fıkra nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında resen soruşturma başlattı.

'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında başlatılan soruşturmanın ardından Koç Holding resmi sosyal medya hesabı üzerinden Rahmi Koç imzalı özür mesajı yayımlandı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Gürlek, kadınların ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşların hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz, yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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