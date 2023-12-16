Raci Alkır'ın ismi Atatürk Üniversitesi'nde ölümsüzleştirildi

Erzurum'un yetiştirdiği önemli sanatçılardan olan ve "Türkü Paşa" olarak anılan Raci Alkır'ın ismi, vefat yıl dönümünde Atatürk Üniversitesi tarafından ölümsüzleştirildi.

Bulunduğu şehrin değerlerini koruma ve yaşatma amacıyla birçok proje gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi son olarak Erzurumlu Türk Halk Müziği Sanatçısı Raci Alkır'ın ismini Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Koro Dersliğine vererek gelecek nesillerin bu değeri bilerek yetişmesine vesile olacak.

Güzel Sanatlar Fakültesinde (GSF) düzenlenen açılış törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, üniversite üst yönetimi, fakülte dekanları ile Alkır ailesi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vahit Alkır: "Babamıza Gösterilen Vefa Bizleri Gururlandırdı"

Alkır ailesi adına bir konuşma gerçekleştiren Raci Alkır'ın oğlu, TRT Ses Sanatçısı Vahit Alkır, babasının isminin üniversitede hem de müzik bölümünden bir dersliğe verilmesinden dolayı ailece çok mutlu olduklarını ifade ederek, bu güzel günde kendisini ve ailesini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Üniversite öğrencilerinin Raci Alkır ismini bilerek yetişecek olmasından dolayı gururlu olduklarını, böylesine önemli bir ses sanatçısı ve bestekarın çalışmalarının öğrencilere ilham kaynağı teşkil edeceğine yürekten inandığını ifade ederek açılışın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Rektör Çomaklı: Şehrimizin ve Ülkemizin Kültürel Mirasını Korumaya Devam Edeceğiz"

"Bugün burada Türkü Paşa, Tatyan Baba olarak tanınan Raci Alkır'ı anmak ve ismini bu derslikle ölümsüzleştirmek için toplanmış bulunuyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Alkır'ın Erzurum'un yetiştirdiği önemli bir değer ve Erzurum kültürünü tüm ülkeye tanıtmış kıymetli bir sanatçı olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Bir milleti yaşatan ve milli ruhu gelecek kuşaklara aktaran unsurların başında o milletin kültürünün, geleneğinin, sanatının ve sanatçısının geldiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Sanata ve sanatçıya sahip çıkmak aynı zamanda kültürler arası iletişim ve aktarımda bizi var eden duyguları kavramak demektir. Üniversitemiz de değerlerimize sahip çıkan, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı desteklemektedir. Şehrimizin ve ülkemizin kültürel mirasını korumayı şiar edinen üniversitemiz, Türkü Paşamız Raci Alkır'a vefa örneği göstererek öğrencilerimizin eğitim aldığı bu mekana ismini vermiştir. Bu kararda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve senato üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesileyle usta sanatçımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Raci Alkır ismini verdiğimiz bu derslikte kendisi gibi nice sanatçılar, nice kültür ve sanat insanları yetişmesi ümidiyle, hepinize saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Vali Çiftçi: "Raci Alkır İsmi Bu Güzel Salonda Yaşatılacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 20 yıl önce Erzurum'da kaymakamlık yaptığı dönemlerde sanatçı Alkır'ın ismini sıklıkla duyduğunu ve kentte yetişen önemli sanatçılardan biri ve 7 göbek Erzurumlu olduğunu söyledi. Erzurum Kilidi Mük-i İslam'ı türküsünü Alkır'dan severek ve beğenerek dinlediğini aktaran Çiftçi: "Alkır'ı vefatının 12. yılında rahmetle anıyoruz. Sanatçımızın ismi bu güzel salonda yaşatılacak. Alkır ailesini böyle bir babaya sahip olduklarından dolayı tebrik ediyor, üniversitede bölüme ismi verilmesinden dolayı rektörlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Raci Alkır'ın eserlerinin seslendirilmesiyle sona eren törende, babasının eserlerini seslendiren Vahit Alkır'a protokol eşlik ederken, yakınları göz yaşlarını tutamadı. - ERZURUM