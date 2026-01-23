Haberler

Putin, Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve heyetiyle Moskova'da önemli bir görüşme yaptı. Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen müzakereler çerçevesinde gerçekleşen toplantıda, Rus ve ABD'li yetkililer bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin başkenti Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yürüttüğü müzakereler sürerken, Rusya'da önemli bir temas gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev de hazır bulundu. ABD heyetinde ise, Witkoff'un yanı sıra Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Josh Gruenbaum yer aldı. Görüşmenin içeriğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
