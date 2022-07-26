Pursaklar'da yaz konserleri başlıyor

Ankara Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda ünlü şarkıcıların sevilen şarkılarını, yaz konserlerinde müzikseverlerle buluşturuyor.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, düzenleyeceği Pursaklar yaz konserlerinde ünlü şarkıcılar, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirirken vatandaşları müziğe doyuracak.

Pursaklar Belediyesi Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde; Burak Kartal, Ankaralı Mahmut, Asena Bilge, Mustafa Özcan, Veli Erdem Karakülah, Hasan Murat, Engincan, Ferhan Altınel gibi ünlü sanatçılar ve Pursaklar Halk Oyunları Ekibi, Pursaklar Seymen Ekibi sahne alacak. Yetenekli gençlere de fırsat sunacak Pursaklar Belediyesi, sesine güvenenlere de sahneye çıkma imkanı sunacak.

"Kendine güvenen gençler bizimle iletişime geçin"

Pursaklar Yaz Konserleriyle sıcak yaz günlerinde coşkuyu ve heyecanı artırmayı hedeflediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yeteneğini ve sesinin rengini göstermek isteyen kardeşlerim, yerel sanatçılarımızın yer alacağı sahnede sizin de yer alma şansınız var. Kendine güvenen gençler bizimle iletişime geçin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Pursaklar'ı her alanda olduğu gibi sanat ve kültür alanında örnek bir şehir haline getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

30 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında başlayacak Pursaklar yaz konserlerinde ilk gün Burak Kartal ve Ankaralı Mahmut sahne alacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel