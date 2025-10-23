Haberler

PTT'nin 185'inci Yıl Dönümünde 185'inci Müşteri Ödüllendirildi

Güncelleme:
PTT, 185'inci kuruluş yıl dönümünde 185'inci müşteri olan Gülsüm Atik'e çeşitli hediyeler vererek kutlama yaptı. Atik, torununun burs işlemleri için PTT şubesine geldiği sırada ödüllendirildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün ( Ptt ) 185'inci kuruluş yıl dönümünde 185'nci müşteri ödüllendirildi.

23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Ptt'nin 185'inci yılı dolayısıyla Karaman'da 185'inci müşteriye hediye takdim edildi. PTT Karaman Başmüdürü Faik Göksuçukur, 185'inci müşteri olarak işlem yapan 53 yaşındaki Gülsüm Atik'e çeşitli hediyeler verdi. Torununun burs parası işlemleri için PTT şubesine geldiğini belirten Atik, kendisine yapılan jest karşısında memnun olduğunu söyledi.

Hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
