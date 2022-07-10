Protokol üyelerinden Kilis'te şehitlik ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Protokol üyelerinden Kilis'te şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Protokol üyelerinden Kilis'te şehitlik ziyareti

Kilis'te protokol üyeleri tarafından Asri Mezarlıktaki şehitlerin kabri ziyaret edilerek, mezarlara karanfil bırakıldı.

Kilis'te protokol üyeleri tarafından Asri Mezarlıktaki şehitlerin kabri ziyaret edilerek, mezarlara karanfil bırakıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu ile protokol üyeleri, Kurban Bayramı münasebetiyle Şehitlik ziyaretinde bulundular. Asri mezarlıktaki şehit kabirlerini ziyaret ettiler. Şahit aileleri ile bir araya gelen protokol üyeleri daha sonra Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunarak görevi başındaki tüm personelin bayramlarını kutladılar. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Hilmi Dülger Recep Soytürk AK Parti Kilis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title