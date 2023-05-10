Prof. Dr. Özkan: 'Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, "Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız. Ülkemizde yaşlı nüfusu her geçen gün artmakta.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, "Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız. Ülkemizde yaşlı nüfusu her geçen gün artmakta. Bu nedenle yaşlı ve engelli bakımın gün geçtikçe önemi artmakta" dedi.

"Engelli ve Yaşlıda Multi Disipliner Yaklaşımlar" konulu "1.Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu", Samsun'un Havza ilçesinde düzenlendi. OMÜ Havza Meslek Yüksek Okulu (MYO) öncülüğünde Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Havza Belediyesi, iş birliğinde Karadeniz Romotoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği katkıları ile konulu, "1.Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu Engelli ve Yaşlıda Multi Disipliner Yaklaşımlar" konusu ile Havza'da düzenlendi. Sempozyum, OMÜ Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural'ın açılış konuşması ile başladı.

Sempozyumun konuşmalar bölümünde sırası ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Akın Tekcan, OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı ve Karadeniz Romotoloji ve Ağrı Topluluğu Derneği Başkanı Ayhan Bilgici ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, birer konuşma yaptılar.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, "Yaşlılığa yaşadığımız sürece, engelli olmaya ise bir adım kadar yakınız. Ülkemizde yaşlı nüfusu her geçen gün artmakta. Bu neden ile yaşlı ve engelli bakımın gün geçtikçe önemi artmakta. Sempozyumun devamlı hale gelmesini temenni ederim" diye konuştu.

Sempozyumun ikinci bölümünde akademisyenler uzmanlık konularında sunumlar gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından sempozyumun hazırlanmasına emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür belgesi verildi. - SAMSUN