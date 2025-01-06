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Prof. Dr. Ömer Özkan, Tut Devlet Hastanesi'ni Boyatıp Vatandaşlardan Teşekkür Aldı

Prof. Dr. Ömer Özkan, Tut Devlet Hastanesi'ni Boyatıp Vatandaşlardan Teşekkür Aldı
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Dünyanın ilk rahim, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne bakım ve boya yaptırdı. Yerel halk, yaptığı hayır için teşekkür etti.

Dünya'daki ilk rahim, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol nakillerine imza atan ünlü Cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, Adıyaman'ın Tut ilçesinde Devlet Hastanesi'nin bakım ve boyasını yaptırdı. Tut ilçesindeki vatandaşlar, hayırsever Özkan'a teşekkür etti.

Antalya'dan Adıyaman'a uzanan kardeşlik köprüsü kapsamında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bakım ve boya zamanı gelen Tut Devlet Hastanesi binasını, vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet alabilmesi için boyattı. Bakım ve boya masraflarını karşılayan Prof. Dr. Özkan'a Tutlular teşekkürlerini iletti.

Hastanenin bakım ve boyanması için yaptıkları çağrıya bin kilometre uzaklıktan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kayıtsız kalmadığını belirten Hastane Müdürü Halil Yücel, "Tut'ta yaşayanlar ve ilçede görev yapan sağlık personeli adına Profesör Özkan'a şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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