Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız, Türkçenin bilim dili olarak hak ettiği değeri görmesi ve bilimsel etkinliklerde ana dilin önceliklendirilmesi gerektiğine dair kapsamlı bir bildiri yayımladı.

Yabancı dil bilmenin bilimsel yetkinliğin tek ölçütü olarak görülmesine karşı çıkan Yıldız, "Bilimsel iletişimin temel amacı anlaşılmaktır. Bu yüzden ilkemiz açıktır: Önce anlaşılmak" çağrısında bulundu.

"Çoğunluğun Türk Olduğu Toplantılarda İngilizce Zorunluluğu İletişimi Koparıyor"

Yabancı dil öğrenmenin uluslararası iş birliği ve yayınlar için değerli olduğunu ancak bunun Türkçenin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, akademik hayatı boyunca gözlemlediği bir soruna dikkat çekti. Türkiye'de düzenlenen ve katılımcılarının büyük çoğunluğu Türk olan bilimsel toplantılarda, yalnızca bir iki yabancı konuk bulunduğu gerekçesiyle sunumların İngilizce yapılmasının genç akademisyenleri zorladığını belirten Yıldız, bu durumun hem bilgi aktarımını zayıflattığını hem de dinleyicilerle sunum yapanlar arasında anlam kopukluklarına yol açtığını ifade etti.

Kendi akademik geçmişinden de örnekler veren Yıldız, mesleki hayatı boyunca İngilizce kaynakları takip edip uluslararası makaleler yazmasına rağmen bilimsel toplantılarda Türkçe konuşmayı tercih ettiğini belirtti. Bu tavrının yabancı dil eksikliğinden değil, kendi diline duyduğu saygıdan kaynaklandığını vurgulayan Yıldız, dünyadaki dil hiyerarşisine şu sözlerle itiraz etti: "Asıl sorun, dünyada dil konusunda oluşmuş hiyerarşik bir üstünlük anlayışıdır. Birçok ülke kendi topraklarındaki bilimsel toplantılarda kendi dilini kullanır ve yabancı konuklar için çeviri imkanı sunar. Bu bir içe kapanma değil, kendi diline duyulan saygının doğal bir sonucudur."

Türkiye'de Yetişen Yabancı Bilim İnsanları "Doğal Elçilerimiz"

Bildiride, Türkiye'nin burs ve bilimsel desteklerle başta Afrika olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden yetiştirdiği genç bilim insanlarına da özel bir yer ayrıldı. Kendisinden lisansüstü dersler alan ve Türkçeyi akıcı şekilde konuşan yabancı öğrencilerin, Türkçenin bir bilim dili olduğunun yaşayan kanıtları olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, bu değerlerin kaybedilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yıldız, bu gençlere Türkiye'de çalışabilecekleri akademik kadrolar ve Türkçe sunum yapabilecekleri bilimsel sahneler sunulması halinde her birinin Türkçenin en güçlü elçileri olacağını kaydetti.

Beş Temel İlke ve Somut Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Nesrin Yıldız, akademi ve kamu yönetimi için "Türkçe bilim dilidir", "Önce anlaşılmak", "Dil bilmek ile bilim bilmek aynı şey değildir", "Karşıtlık değil, birliktelik" ve "Emek sahiplerine vefa" başlıkları altında beş temel ilke sıraladı.

Yıldız, bu ilkelerin hayata geçirilmesi için şu somut adımların atılmasını önerdi:

Bilimsel toplantılar için; Ulusal toplantılarda Türkçe sunum hakkı güvence altına alınmalı; yabancı katılımcıların bulunduğu ulusal ve uluslararası kongrelerde ise eş zamanlı çeviri, iki dilli sunum dosyaları veya iki dilli özetler sağlanarak Türkçe çalışma dillerinden biri olmalıdır.

Akademik değerlendirme için; Türkçe bilimsel yayınlar, akademik teşvik ve atama ölçütlerinde daha fazla puanla değerlendirilmeli; Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle Türkçe terim çalışmaları desteklenmelidir.

Yabancı mezunlar için; Türkiye'de lisansüstü eğitimini Türkçe tamamlayan yabancı araştırmacılara doktora sonrası araştırma ve istihdam imkanları sunulmalı; bu akademisyenlerden oluşan bir ağ kurularak kongrelerde Türkçe sunum ve ortak yayın yapmaları teşvik edilmelidir.

Kamusal dil için; Bilim insanları, yöneticiler ve kamu görevlileri yabancı dil becerileri üzerinden küçümsenmemeli, icraat ve yetkinlikleri üzerinden değerlendirilmelidir. Resmi görevlilerin uluslararası ortamlarda Türkçe konuşup profesyonel çeviri kullanması bir eksiklik değil, dile duyulan saygının gereği olarak görülmelidir.

Bildirisini "Kucak açmak, saygı beklememek anlamına gelmez" sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Nesrin Yıldız, Türkçeyi bilim dili olarak güçlendirmenin tüm bilim insanlarının ve kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı