Prof. Dr. Mustafa Sözbilir'e Uluslararası Kimya Eğitimi Ödülü

Prof. Dr. Mustafa Sözbilir'e Uluslararası Kimya Eğitimi Ödülü
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Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, kimya eğitimi alanındaki katkıları nedeniyle Tayland'da düzenlenen 20. Asya Kimya Kongresi'nde önemli bir ödül aldı.

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, kimya eğitimi alanında yaptığı önemli çalışmalar nedeniyle uluslararası bir ödüle layık görüldü.

23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 20. Asya Kimya Kongresi (ASIACHEM 2025) kapsamında, Prof. Dr. Sözbilir'e "FACS Distinguished Contribution to Chemical Education Award 2025" (Kimya Eğitimine Seçkin Katkı Ödülü) verildi.

Bu önemli ödül, 33 Asya ülkesinin kimya derneklerini bir araya getiren Federation of Asian Chemical Societies (FACS) tarafından her iki yılda bir, kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarına veriliyor. Türkiye, bu birlik içinde Türkiye Kimya Derneği aracılığıyla temsil ediliyor.

Prof. Dr. Sözbilir, ödül töreninin ardından davetli konuşmacı olarak kongrede yer aldı ve "Dünyada Kimya Eğitimi Araştırmalarının Gelişimi ve Güncel Durumu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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