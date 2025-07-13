Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı RTÜK Genel Müdürü Oldu

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı RTÜK Genel Müdürü Oldu
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Genel Müdürlüğü'ne Kayserili Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Atama cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleştirildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Genel Müdürlüğü'ne Kayserili Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

RTÜK Genel Müdürlüğüne ve yönetim kurulu başkan ve yönetim üyeliklerine cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamalar yapıldı. RTÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atanırken, kararname ile RTÜK Genel Müdürlüğü'ne ise Kayserili olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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