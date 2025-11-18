Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun 'Ego' Performansı: Doğa ve İnsan İlişkisine Eleştirel Bakış

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, karlı bir ayçiçeği tarlasında gerçekleştirdiği "Ego" performansıyla insanın doğa üzerindeki tahakkümünü ve modern bireyin ekolojik yabancılaşmasını sembolik bir dille eleştirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, karlı bir ayçiçeği tarlasında gerçekleştirdiği "Ego" adlı yeni performansıyla insan-doğa ilişkisine dikkat çekti.

Şiddet, terör, ölüm, mültecilik, iklim krizi ve çevresel sorunlar üzerine daha önce ulusal ve uluslararası birçok performans gerçekleştiren Kavukcu, bu çalışmasında doğa, benlik ve varoluş arasındaki kırılgan bağları tartışmaya açtı.

Kar altında solmuş ayçiçeklerinin arasında yankılanan "Ego" ifadesi, insanın doğa üzerindeki tahakküm eğilimini ve kendini merkeze alma tutumunu sembolik biçimde görünür kıldı. Ayçiçeklerinin olgunlaştığında başını eğen formu ise doğanın döngüsel tevazusuna vurgu yaptı.

Kavukcu'nun performansı, modern bireyin ekolojik ve toplumsal yabancılaşmasına eleştirel bir gönderme niteliği taşıyor. - ERZİNCAN