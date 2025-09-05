Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60. Yaşını Motosikletle Avrupa Turu ile Kutladı

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60'ıncı yaşını motosikletiyle çıktığı 11 ülkeyi kapsayan 60 günlük Avrupa yolculuğuyla kutladı. 'Eve dönüş' temalı sanat projesi olarak başlayan serüven, farklı kültürlerle buluştuğu kişisel bir keşif yolculuğuna dönüştü.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60'ıncı yaşını motosiketiyle çıktığı 11 ülkeyi kapsayan 60 günlük Avrupa yolculuğuyla kutladı. Başlangıçta "eve dönüş" temalı bir sanat projesi olarak başlayan serüven, Avrupa'nın müzelerinden farklı kültür ve inançlarına kadar uzanan kişisel bir keşif hikayesine dönüştü. Motosikleti ile Avrupa yollarına düştüğü bu turda sanata, hayata ve kendine dair yeni keşifler yaptı. Sanat ve yolculuk arasında bağ kurarak, 11 ülkelik rotada hem yalnızlığı hem özgürlüğü deneyimledi.

Yolculuğun çıkış noktası bir sanat projesi olsa da onun için bu deneyim, yalnızlıkla yüzleşme, sadeleşme ve kendine dönüş anlamı taşıdı. Dilbaş, Napoli'deki bir gözlemi üzerine motosikleti tercih ettiğini belirterek, "Geçen yıl Napoli'de insanların motosikleti nasıl hayatlarının parçası haline getirdiğini gördüm. Motosiklet sadece bir araç değil, bir kültür. Tasarımı, dayanıklılığı, insana keyif veren sürüşüyle beni etkiledi. O an kendime 'Ben de bir motosiklet ile uzun yola çıkacağım' dedim. Öyle de oldu" dedi. "Yolda kendime daha çok güvenmeyi öğrendim," diyen Lale Dilbaş, yalnız seyahat etmenin hem fiziksel hem de ruhsal bir dönüşüm sağladığını ifade etti. Kimi zaman 10 kilometrelik bir tünelde korkularıyla yüzleşti, kimi zaman arkasındaki sürücünün sessiz desteğiyle derin bağlar kurdu. Tüm bunlar, bu seyahatin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir yolculuk olduğunu ortaya koydu.

Kendine verdiği en güzel hediye

Sanatla yolculuk arasında güçlü bir bağ kuran Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, sanat üretiminin de tıpkı bir seyahat gibi belirsizlikler, duygusal iniş çıkışlar ve keşiflerle dolu bir süreç olduğunu belirtti. Hollanda'da davetli olduğu bir sanat atölyesinde gerçekleştirdiği eser, bu yolculuğun dönüm noktası oldu. "Eve dönüş" üzerine bir çalışma planlarken, Atina'da müzeler, kiliseler, freskler üzerine yaptığı gözlemler ile proje, dinler ve kültürler arası etkileşime evrildi.

Yolculuk boyunca yanında yalnızca 4-5 kilo eşya taşıdığını ve sadeleşmenin özgürleştirici etkisi olduğunu belirterek, "Fazlalıklardan arınmak ve yolda olmak, hayattaki birçok şeyi daha net görmemi sağladı. Herkes kendi meditasyonunu bulmalı. Benimki yolda olmaktı. Önemli olan içimize bakmak ve hayallerimizi ertelememek. Bu yolculuk kendime verdiğim en anlamlı hediye" diye konuştu.

Çeşme'de başladı, 67 noktadan geçti

Çeşme'den başlayan yolculuk; Atina, Bari, Amalfi kıyıları, Napoli, Rotterdam, Maastricht, Brüksel, Tiran, Mostar, Dalmaçya kıyıları ve Trieste gibi birçok önemli duraktan geçti. 67 farklı noktadan oluşan rotanın, başlangıçta yalnızca ilk üç günü planlanmıştı; geri kalanı yolda şekillendi. Lale Dilbaş, 60 günde 2 bin 500'ü motosiklet ile olmak üzere 12 bin 400 kilometre yol yaptı. - İZMİR