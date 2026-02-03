Haberler

Erzurum'un tarih hafızasına vefa: Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na plaket verdiler

Erzurum'un tarih hafızasına vefa: Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na plaket verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Yeni Medya Derneği, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nu plaketle onurlandırdı. Kürkçüoğlu, şehir tarihine katkıları ve bağışladığı kitaplarla Erzurum’un kültürel mirasını güçlendirdi.

Erzurum'un tarihine ve kültürel hafızasına yaptığı eşsiz katkılarla tanınan emekli öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından ziyaret edilerek plaketle onurlandırıldı. Erzurum Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Uzun yıllar akademik çalışmalarını Erzurum tarihi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Kürkçüoğlu'nun, aralarında nadir eserlerin de bulunduğu yaklaşık 90 bin kitabı Erzurum'daki kütüphaneler ile öğretmenevi kütüphanelerine bağışlaması, şehir adına büyük bir kültürel kazanım olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar 12 önemli esere imza atan Kürkçüoğlu, Erzurum'un tarihsel belleğine kalıcı katkılar sunan isimlerin başında geliyor.

Programda konuşan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Erzurum basınına dair hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Yıllar boyunca birçok gazetede ve köşede yazılar kaleme aldığını ifade eden Kürkçüoğlu, basının şehir hafızasının oluşmasındaki rolüne dikkat çekerek, gazeteciliğin Erzurum'un toplumsal belleğini kayıt altına alan önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise konuşmasında Prof. Dr. Kürkçüoğlu'nun yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda Erzurum'un kültürel mirasını koruyan yaşayan bir hafıza olduğunu ifade etti. İspirli, samimi ve esprili üslubuyla yaptığı konuşmada, "Erzurum tarihini kitaplardan önce sizden dinlemek büyük bir ayrıcalık" dedi.

Program kapsamında Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na plaket takdim edilirken, ziyaretin sonunda Kürkçüoğlu, Ermeni mezalimini konu alan eserlerinden birini Gamze İspirli'ye hediye etti. Anlamlı buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu