Prof. Dr. Bülent Bilmez'in Bilgi Üniversitesi'ndeki Görevine Son Verildi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 21 yıldır görev yapan Prof. Dr. Bülent Bilmez'in işine son verildi. Bilmez, görevine herhangi bir gerekçe gösterilmeden son verildiğini belirterek, hukuki mücadele başlatacağını bildirdi.

Bilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine 3 Temmuz 2026 tarihinde yapılan resmi tebligatla son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir haftadır süren son derece yorucu ve yıpratıcı bir belirsizliğin ardından, 3 Temmuz 2026 tarihinde tarafıma yapılan resmi tebligatla, 21 yıldır öğretim üyesi olarak görev yaptığım İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki görevime, bir yıllık kayyım yönetimi tarafından son verildi."

Bilmez, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Tarih Yüksek Lisans Programı Koordinatörü olarak yürüttüğü derslerin, tez danışmanlıklarının ve idari görevlerinin dönem tamamlanmadan kesintiye uğratıldığını belirtti.

"MAKUL VE TUTARLI GEREKÇE SUNULMADI"

Akademik çalışmalarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığının yöneticiler tarafından defalarca ifade edildiğini söyleyen Bilmez, buna rağmen kendisine görevden alınmasına ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadığını ifade etti.

Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu kararın yıllardır Kürtler, Aleviler, dil hakları ve azınlıklar üzerine yürüttüğüm çalışmalarla; özellikle bu yıl İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Dersim Kırımı hakkındaki kitabım ve söyleşilerimle bağlantılı olduğunu düşünmem için güçlü nedenler bulunmaktadır. Bir akademisyenin araştırma alanı nedeniyle hedef alınması, akademik özgürlüğe açık bir müdahaledir. Bu karar hukuk dışı, etik dışı ve siyasidir. Avukatlarımla birlikte hukuki süreci başlatıyorum. Meslektaşlarım, öğrencilerim, dostlarım ve akademik özgürlükten yana olan herkesle birlikte bu karara karşı mücadele edeceğim."

Kaynak: ANKA