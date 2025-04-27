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Posoflu Aşık Müdami Anma Programı Ardahan'da Düzenlendi

Posoflu Aşık Müdami Anma Programı Ardahan'da Düzenlendi
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Posof İlçesi'nde düzenlenen anma gecesinde Aşık Sabit Müdami'nin eserleri okundu. Programa Ardahan Valisi, Aşık Müdami'nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Posoflu Aşık Sabit Müdami Ataman, Ardahan'da düzenlenen programla anıldı.

Posof İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özer tarafından düzenlenen Aşık Müdami'yi anma gecesi Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldı. Aşık Müdami'nin eserleriyle doçentlik tezi yaparak doçent ve şimdi de profesör olan Gazi üniversitesin de görevli Oğuzhan Aydın'ın anlatımıyla Müdami ve eserlerini anlattı. Müdami'nin oğlu Halil İbrahim Ataman ve diğer aşıkların da katıldığı programda Müdami'nin eserleri okundu.

Programa Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, aşıklık kültürünün önemli olduğunu ve bu tür anma etkinlikleriyle onların gelecek nesillere aktarılacağını belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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