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Posof'ta İklim Değişikliği Belirginleşiyor

Posof'ta İklim Değişikliği Belirginleşiyor
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Ardahan'ın Posof ilçesinde iklim değişikliği etkileri farklı mevsim geçişleriyle kendini göstermeye başladı. Bazı ağaçlar meyve verirken, diğerleri yaprak dökerek yeniden çiçek açtı.

İklim değişikliği ve mevsim geçişlerindeki farklılık Ardahan'ın Posof ilçesinde kendini iyiden iyiye göstermeye başladı.

Posof'ta bazı ağaçlar meyve ile dolu iken bazı ağaçlar da kızararak yaprak dökmeye başladı. Buna rağmen bazı ağaçların yeniden çiçek açmaya başladığı görüldü. Çayır ve meralarda yeşillikler devam ettiği için hayvanlar da dışarıda otlatılmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Yerel Haberler Ardahan Yerel Yaşam Dünya Posof Tarım Çevre Doğa

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