Posof'ta İklim Değişikliği Belirginleşiyor

İklim değişikliği ve mevsim geçişlerindeki farklılık Ardahan'ın Posof ilçesinde kendini iyiden iyiye göstermeye başladı.

Posof'ta bazı ağaçlar meyve ile dolu iken bazı ağaçlar da kızararak yaprak dökmeye başladı. Buna rağmen bazı ağaçların yeniden çiçek açmaya başladığı görüldü. Çayır ve meralarda yeşillikler devam ettiği için hayvanlar da dışarıda otlatılmaya devam ediyor. - ERZURUM