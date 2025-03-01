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Porsuk İlköğretim Okulu Öğrencileri Sağlık Tarihini Keşfetti

Porsuk İlköğretim Okulu Öğrencileri Sağlık Tarihini Keşfetti
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Eskişehir'de Porsuk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, 'Maziden İstikbale Asırlık Şifa: Eskişehir' sergisini ziyaret ederek sağlık alanındaki 100 yılı aşkın gelişimi ve geçmişte kullanılan tıbbi aletleri öğrendi.

Porsuk İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencileri, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nce hazırlanan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa: Eskişehir" adlı eser sergisini gezdi.

Eskişehir'in sağlık alanındaki 100 yılı aşkın gelişimini ele alan, iki ciltten ve 1166 sayfadan oluşan "Maziden İstikbale Asırlık Şifa: Eskişehir" eserin tanıtımı önceki gün yapılarak sergi ziyarete açıldı. Minik ziyaretçiler, geçmişten bugüne sağlık alanındaki dönüşümü gözler önüne seren bu önemli eseri yakından tanıma fırsatı buldu. Sergiyi gezen öğrenciler, geçmişte kullanılan tıbbi aletleri, sağlık hizmetlerinde yaşanan zorlukları ve zaman içinde gerçekleşen büyük değişimleri öğrenerek tarihe keyifli bir yolculuk yaptı. Eski hastane fotoğrafları, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gösteren belgeler ve sağlık hizmetlerinin gelişim sürecini anlatan görsellerle geçmişi keşfeden çocuklar, sağlık alanındaki ilerlemenin insan hayatına nasıl dokunduğunu da anlama fırsatı buldu. Sergi kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, öğrencilere Eskişehir'in sağlık tarihinde önemli yer tutan gelişmeleri aktararak, geçmişten bugüne sağlık hizmetlerinin nasıl değiştiğini ve geliştiğini anlattı. Öğrenciler, sergi boyunca büyük bir ilgiyle geçmişin izlerini takip ederken, sağlık alanındaki değerlerini öğrenmenin ve sağlık alanındaki bu köklü değişimin bir parçası olmanın heyecanını yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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