Porsuk Çayı'nda Gömmülen Ekskavatör 2 Vinç ile Çıkarıldı

Porsuk Çayı zeminine gömülen ekskavatör 2 vinç ile çıkarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz pazar günü Porsuk Çayı zeminini temizlediği esnada çamura gömülen 30 tonluk ekskavatör, 2 gündür süren çalışmalar sonucunda her biri 95 ton yük kaldırma kapasitesine sahip 2 vinçle battığı yerden çıkarıldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz Pazar günü Porsuk Çayı'nın Sümer Mahallesi'nden geçen 9 buçuk kilometrelik kısımda dip temizliği yaptığı esnada 2 ekskavatörden biri çamur ve balçık içinde batmış, operatörün hamleleri ile iş makinası iyice gömülmüştü. Ekiplerin yaklaşık 2 gündür verdiği uğraşlar sonuç getirdi. Balçık ve çamurla kaplı alana taş ve toprak serilerek daha sıkı bir zemin elde edildi. Bu zeminin üzerine 2 adet vinç getirildi. 30 tonluk ekskavatör, her biri 95 ton yük kaldırma kapasitesine sahip 2 vince bağlanarak battığı yerden çıkarıldı. Vinçlerle yapılan kurtarma operasyonu dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, ekiplerce Porsuk Çayı'ndaki dip temizliğinin devam ettiği gözlendi.